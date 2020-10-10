Sakarya’da motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, motosiklette bulunan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adatape Mahalle merkezinden Konacık Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan 77 yaşındaki N.A. idaresindeki 54 PA 257 plakalı traktör ile plaksız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki Emirhan A. ile 15 yaşındaki Hüseyin Arabacı ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 15 yaşındaki Hüseyin Arabacı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Emirhan A.’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli sürücü N.A. ikametinde yakalandı. Jandarma ekipleri konu ile ilgili soruşturma başlattı.

