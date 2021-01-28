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Sakarya’da nikah konvoyundaki silahlı dehşette acı detay

28.01.2021 22:12 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da nikah konvoyundaki silahlı dehşette acı detay

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde nikah konvoyunda çıkan kavgada iki akrabasıyla birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın 1 ay sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi.Adapazarı’nda iki yeğeniyle birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Akyazılı iş adamı 44 yaşındaki Ali Atmaca’nın cenazesi otopsiden sonra ailesine teslim edildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde nikah konvoyunda çıkan kavgada iki akrabasıyla birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın 1 ay sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi.
Adapazarı’nda iki yeğeniyle birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Akyazılı iş adamı 44 yaşındaki Ali Atmaca’nın cenazesi otopsiden sonra ailesine teslim edildi. Cenaze, iş adamının Akyazı Pazarköy Mahallesi’ndeki evine getirildi. Acılı aile, cenaze eve alındığı sırada gözyaşı döktü. Cinayet kurbanı Atmaca’nın yarın yaşadığı mahallede cuma namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi. 2 buçuk yaşında bir çocuğu olan iş adamının 1 ay sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi. Eşini evinde son kez gören acılı eşi ise yakınları teselli etti.

Olay
Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde düğün konvoyunda çıkan tartışma üzerine yaşanan silahlı kavgada Ali Atmaca ile akrabaları Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca silahlı saldırıya uğramış, Atmaca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken yaralanan yeğenleri tedavi altına alınmıştı. Sakarya polisi, cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya’da nikah konvoyundaki silahlı dehşette acı detay

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