HABER
  4. Sakarya'da nostaljik tramvay sesi yankılanacak

Sakarya'da nostaljik tramvay sesi yankılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 18:32 | Son Güncelleme

Toplam 5 duraktan oluşacak 1850 metre uzunluğundaki tramvay hattında günde 1500 yolcu seyahat edebilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kentin ulaşımına katkı sağlamak amacıyla "Nostaljik Tramvay" projesi hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayda yaşadıkları hazzı Sakarya'da da yaşamak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda kentin ulaşımına katkı sağlamak için "Nostaljik Tramvay" projesini hazırladıklarını belirten Yüce, "Ülkemizde belli şehirlerde denemeleri oldu fakat ciddi manada bir sonuca ulaşılamadı. İnşallah Sakarya'nın, İstanbul'dan sonra sonuca ulaşabilecek tek il olacağına inanıyorum. İnşallah model olacak. İddialıyız, olması için ne gerekiyorsa yapılacaktır." diye konuştu.

- "Şehre farklı bir imaj kazandıracağız"

Yüce, şehre farklı bir imaj kazandıracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehrimizin güzelliğine yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. Çark Caddesi, tarihi ve Sakarya ile özdeşleşmiş bir cadde. Trafiğe kapatıldığı zamanlar çok büyük tepkiler alınmıştı, şimdi herkes dua ediyor. Her yeniliğe zaman zaman tepkiler de olabiliyor, mühim olan iyi niyet olması ve doğru olduğuna inanmak. Tramvayın başlangıç noktası Yeni Cami, bitiş noktası Millet Bahçesi. İki önemli değeri birleştirmiş oluyoruz. Şehrimizin sokaklarında tramvay sesleri yankılanacak. Yaşlılarımız, çocuklarımız, ailelerimiz var, onların Çark Caddesi'ndeki ulaşımını kolaylaştırmaya çok katkı sağlayacaktır."

Yeni Cami, Adapazarı Kültür Merkezi (AKM), Şerefiye Cami, Atatürk Lisesi ve Millet Bahçesi olmak üzere 5 duraktan oluşacak tramvay hattının 1850 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Yüce, "Tramvay 11 metre uzunluğunda, saatte 40 kilometre yapabilecek hıza sahip. Günde en az 1500 yolcuyu taşıyabileceğiz. 20 dakika aralıklarla sefer gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Yüce, göreve geldikleri andan itibaren kentte ulaşım konusunda yapılan ve planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

Bu arada, "Nostaljik Tramvay" projesinin detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında... Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında...
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonuEskişehir’de uyuşturucu operasyonu
Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen Ferhat Kırış için cenaze töreni düzenlendiBeylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen Ferhat Kırış için cenaze töreni düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Nostaljik Tramvay" projesi Ekrem Yüce Sakarya Büyükşehir Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Yılbaşı tedbirleri kapsamında yarın bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

Son dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında 18 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, 'bomba var' diyerek kaçtı

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Son dakika! Ümraniye’de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren yanıt!

Kayak tutkunlarının yeni rotası: Denizli Kayak Merkezi

İşte kayak tutkunlarının yeni rotası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.