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  4. Sakarya’da ocak ayında 156 şüpheli tutuklandı

Sakarya’da ocak ayında 156 şüpheli tutuklandı

03.02.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 160 şüpheliden 156’sı tutuklandı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ocak ayı raporunu açıkladı.

Sakarya’da ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 160 şüpheliden 156’sı tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ocak ayı raporunu açıkladı. Bu kapsamda, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 160 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 108’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında en az 7, en çok da 23 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 48 şüpheli de tutuklandı.

Şok uygulamalar
Ocak ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 27 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet kuru sıkı tabanca, 285 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil, 18 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında ise farklı uyruklarda 17 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde kayıp olarak aranan 12 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

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