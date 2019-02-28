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Sakarya'da öğrenciler derslere sporla başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:58 | Son Güncelleme

Öğrenciler sabah derslere başlamadan önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan egzersiz görüntülerini izleyerek spor yapıyor - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: - "Toplam 359 okulumuzda projemiz başladı. Güne spor hareketleriyle zinde başlayan öğrencilerimizin derslerinde daha başarılı olmasını bekliyoruz"

Sakarya'da eğitim gören öğrenciler, sabahları derslere başlamadan önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan egzersiz görüntülerini izleyerek spor yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin güne daha zinde başlamalarını sağlamak amacıyla yürütülen "Haydi Sakarya Spora" Projesi kapsamında bazı spor egzersizlerinin yer aldığı 8 dakikalık video filmi hazırlandı.

Sakarya Spor Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Hakan Turan'ın anlatımı ve uygulamalarını içeren görüntü, kentteki tüm resmi ve özel ana okulları ve ilkokullar ile bünyesinde ana sınıfı bulunan ortaokul ve liselere gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yaptığı açıklamada, öğrencilerin günün ilk dersinde sınıf öğretmeninin öncülüğünde spor hareketlerini yaptığını belirtti.

"Haydi Sakarya Spora" adını verdikleri uygulamanın 55 anaokulu, 270 ilkokul ile bünyesinde ana sınıfı bulunan 27 ortaokul ve 7 lisenin yer aldığı toplam 359 okulda başladığını aktaran Durmuş, "Güne spor hareketleriyle zinde başlayan öğrencilerimizin derslerinde daha başarılı olmasını bekliyoruz. Her sabah ilk ders saatinde yapılan egzersiz hareketlerinin çocuklarımızda alışkanlık haline gelmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

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