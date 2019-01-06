Sakarya'da okul ve iş yerinden hırsızlık iddiası

Sakarya'nın Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde bir anaokulu ve iş yerinden 2 dizüstü bilgisayar ile 15 bin lira değerinde motosiklet aküsü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Serdivan ilçesinde eğitim veren bir anaokulundan 2 dizüstü bilgisayar ile Adapazarı ilçesindeki motosiklet parçası satan bir iş yerinden 15 bin lira değerinde akü çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı cezaevi firarisi Y.C'nin (28) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, kovalamaca sonucu şüpheliyi Erenler ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

"Hırsızlık" başta olmak üzere çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının 11 suçtan da aranması olduğu öğrenildi.

