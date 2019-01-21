Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile gerçekleştirilen "Okullar Güzelleşiyor" projesi İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde başladı.

Okulu ziyaret eden Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Porgalı, çalışmaları inceledi, boya yaptı.

Başsavcı Lütfi Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de eş zamanlı bütün başsavcılıklar ve il milli eğitim müdürlüklerinin bu kapsamda faaliyette bulunacağını söyledi.

Sakarya'da il genelinde toplamda 224 kişinin proje kapsamında kamu yararına çalıştığını kaydeden Dursun, ülke genelinde gerçekleştirilen bu gibi etkinliklerin denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin topluma kazandırılmasında önemli rol oynadığı kanaatinde olduğunu ifade etti.

Dursun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yeniden suç işlenmesine sebep olabilecek etkenlerin azaltılması amacıyla birçok farklı çalışma yürütmektedir. Bu etkinliklerin çok önemli bir parçası olan kamu yararına çalışma cezası kapsamında çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördükleri yerleri güzelleştirerek, daha temiz bir ortamda eğitim ve öğrenim görmelerine katkı sağlamaları önem arz etmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen bu etkinlik, yükümlülerin topluma karşı aidiyetlerinin pekişmesi için de önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir."