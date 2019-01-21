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Sakarya'da "Okullar Güzelleşiyor" projesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun: - "Ülke genelinde gerçekleştirilen bu gibi etkinliklerin denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin topluma kazandırılmasında önemli rol oynadığı kanaatindeyim" - İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: - "İlimizde de bütün okulların planlaması yapıldı. Şubat tatili içerisinde denetim serbestlik iş birliği halinde inşallah bütün okullarımıza bakım, onarım, boya ve badana işlerinde destek sağlamış olacaklar”

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile gerçekleştirilen "Okullar Güzelleşiyor" projesi İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde başladı.

Okulu ziyaret eden Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Porgalı, çalışmaları inceledi, boya yaptı.

Başsavcı Lütfi Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de eş zamanlı bütün başsavcılıklar ve il milli eğitim müdürlüklerinin bu kapsamda faaliyette bulunacağını söyledi.

Sakarya'da il genelinde toplamda 224 kişinin proje kapsamında kamu yararına çalıştığını kaydeden Dursun, ülke genelinde gerçekleştirilen bu gibi etkinliklerin denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin topluma kazandırılmasında önemli rol oynadığı kanaatinde olduğunu ifade etti.

Dursun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yeniden suç işlenmesine sebep olabilecek etkenlerin azaltılması amacıyla birçok farklı çalışma yürütmektedir. Bu etkinliklerin çok önemli bir parçası olan kamu yararına çalışma cezası kapsamında çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördükleri yerleri güzelleştirerek, daha temiz bir ortamda eğitim ve öğrenim görmelerine katkı sağlamaları önem arz etmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen bu etkinlik, yükümlülerin topluma karşı aidiyetlerinin pekişmesi için de önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir."

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da projenin Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının ortak çalışması olduğunu söyledi.

Durmuş, çalışmanın Türkiye genelinde okullarda yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti :

"Sayın Başsavcımıza teşekkür ediyorum. İlimizde de bütün okulların planlaması yapıldı. Şubat tatili içerisinde denetim serbestlik iş birliği halinde inşallah bütün okullarımıza bakım, onarım, boya ve badana işlerinde destek sağlamış olacaklar. Biz eğitime destek sağlayan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz çünkü eğitime yapılan destek geleceğe yapılan yatırımdır. O yüzden inşallah çocuklarımız tatil dönüşünde daha güzel bir ortam içinde eğitim öğretimlerine başlamış olacaklar."

Proje kapsamında 1 Şubat'a kadar Denetimli Serbestlik kapsamındaki yükümlülerce Sakarya genelinde okulların temizlik, tadilat, boya ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

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