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Sakarya’da oltaya köpek balığı yavrusu takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi sahilinde bir amatör balıkçının oltasına köpek balığı yavrusu takıldı.

Sakarya’da oltaya köpek balığı yavrusu takıldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi sahilinde bir amatör balıkçının oltasına köpek balığı yavrusu takıldı. Bir süre balığı inceleyerek görüntü çeken vatandaş daha sonra köpek balığını tekrar denize saldı.
Sakarya’da yaşayan Ferhat Urhan isimli vatandaş, balık avlamak için Kaynarca ilçesi Karaboğaz Sahiline gitti. Bir süre sonra oltasına takılan köpek balığı yavrusunu gören Urhan, büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre balığı inceleyen ve cep telefonuyla görüntü çeken Ferhat Urhan, daha sonrasında yavru köpek balığını tekrardan denize saldı.

Sakarya’da oltaya köpek balığı yavrusu takıldı

Sakarya’da oltaya köpek balığı yavrusu takıldı

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