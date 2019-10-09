HABER

Sakarya’da oto teyp hırsızlığı: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

Sakarya’da araçların cam ve kilitlerini kırarak hırsızlık yapan şüphelilere karşı polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda, araçlardan çalınan 14 adet oto teybi, 8 adet hoparlör, araç müzik aksesuarları ele geçirilirken, yakalanan 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince; Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçesinde otomobillerin cam ve kilitlerini kırarak meydana gelen hırsızlık olayları ilgili çalışma başlatıldı.

Sakarya’da oto teyp hırsızlığı: 1 tutuklama

Sakarya’da araçların cam ve kilitlerini kırarak hırsızlık yapan şüphelilere karşı polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda, araçlardan çalınan 14 adet oto teybi, 8 adet hoparlör, araç müzik aksesuarları ele geçirilirken, yakalanan 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince; Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçesinde otomobillerin cam ve kilitlerini kırarak meydana gelen hırsızlık olayları ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık olayların, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan M.Ö. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
M.Ö.’nün iş yerinde yapılan aramalarda ise hısızlık olaylarında kullanılan aparatlarla birlikte; araçlardan çalınan 14 adet oto teybi, 8 adet hoparlör ile araç müzik aksesuarları ele geçirildi. M.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğündeki tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Sakarya’da oto teyp hırsızlığı: 1 tutuklama

Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktıSosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı
Emine Bulut’un katil zanlısı hakim karşısındaEmine Bulut’un katil zanlısı hakim karşısında
Sokak ortasında gasp failleri tutuklandıSokak ortasında gasp failleri tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.