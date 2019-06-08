HABER

Sakarya’da otomobil beton refüje çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

Sakarya’da otomobilin beton refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 54 E 5203 plakalı otomobil, Pamukova-Adapazarı duble yolu Karaçam mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı beton refüje çarptı.

Sakarya’da otomobil beton refüje çarptı: 3 yaralı

Sakarya’da otomobilin beton refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 54 E 5203 plakalı otomobil, Pamukova-Adapazarı duble yolu Karaçam mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı beton refüje çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıları otomobilden çıkarıp yolun karşı şeridine çıkardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’da otomobil beton refüje çarptı: 3 yaralı

Sakarya’da otomobil beton refüje çarptı: 3 yaralı

Sakarya’da otomobil beton refüje çarptı: 3 yaralı

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Tatilciler karayolunu tıkadıTatilciler karayolunu tıkadı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü

Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.