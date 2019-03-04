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Sakarya’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 12:42 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.Kaza, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Sakarya’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Kaza, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Caddesi istikametinden Kocaeli istikametine seyir halinde olan N.B. idaresindeki 41 PG 211 plakalı otomobil ile M.Ş. idaresindeki 54 EN 217 plakalı otomobil Güldibi Mahallesi’nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan N.B. idaresindeki otomobil yol kenarında bulunan dükkanların bahçesine girerek durabildi. Kaza sonucu sürücüler N.B. ve M.Ş. başta olmak üzere araçlarda bulunan M.B., T.B., E.B. ile N.B. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Hastanelerine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

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