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  4. Sakarya'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 18:05 | Son Güncelleme

Sakarya'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde palet geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hanlı Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrika bahçesinde bulunan paletlerin alev almasıyla büyüyen yangın, vatandaşların da yardımıyla ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu.

Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 2 vatandaşın ayakta tedavi edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
geri dönüşüm palet sakarya yangın

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