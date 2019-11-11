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Sakarya’da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:48 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi bulunan bir pasajda yangın çıktı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi bulunan bir pasajda yangın çıktı. Dumanın kısa sürede bölgeyi kapladığı ve paniğin yaşandığı yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yangın, Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı pasajın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pasajda yapılan yalıtım çalışmaları esnasında, yalıtım malzemesinin tutuşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanın bölgeyi kapladığı yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süreli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerce söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bölgede çalışmalar dolayısıyla trafik bir süre durma noktasına gelirken yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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