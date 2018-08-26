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Sakarya'da pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

Sakarya'da pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, pencereden düşerek hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Camili Mahallesi 1588. Ada'da ev taşıma hazırlığı yapan Kalın çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Elif Sare Kalın, dün akşam salonda oynadığı sırada çocuk sandalyesine basıp pencereden sarktı.

Bu sırada dengesini kaybeden çocuk, 4. kattan düştü. Çocuklarının düştüğünü fark eden aile, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Sare, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun hastane morgundan alınan cenazesi, Maltepe Mahallesi'ndeki Aksa Camisi'ne getirildi.

Baba Ufuk Kalın ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Elif Sare Kalın'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Serdivan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba Ufuk Kalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının çocuk sandalyesine basıp salonun camından sarktığını belirterek, "Oradan düşüyor. Bir gün sonra taşınacaktım, her şey toplanmıştı." dedi.

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Çocuk defin oyun

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