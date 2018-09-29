HABER

Sakarya'da Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:40 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu: - "Türkiye'de dış mekan süs bitkiciliği anlamında en fazla fidan üreten il şu anda Sakarya'dır"

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yurt içinden ve dışından 150 firmanın katılımıyla düzenlenen Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali, sona erdi.

Kırkpınar mevkisinde özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilen festivalde stantları gezen Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk olmasına rağmen festivale katılımın yüksek olduğunu belirtti.

Balkanlıoğlu, "İlkini bu sene yaptık, katılımcılarla görüşüyorum hepsi son derece memnunlar. Türkiye'de dış mekan süs bitkiciliği anlamında en fazla fidan üreten il şu anda Sakarya'dır. Takip eden senelerde uluslararası arenaya açtığımızda fidancılık anlamında Türkiye'nin değil dünyanın ünlü festival alanı olacaktır burası." dedi.

Dış mekan süs bitkiciliğinin önemli ve büyük bir sektör olduğuna değinen Balkanlıoğlu, "Türkiye özellikle Sakarya, fidancılığa son derece uygun bir ülke. Sakarya yağmur ve iklim özellikleri bakımından Hollanda ile eş değer. Toprağı çok daha verimli." diye konuştu.

Bu sektörde ithalat ayağının kesilmesi gerektiğine vurgu yapan Balkanlıoğlu, "Bu fuarlar, festivaller bunu sağlayacak inşallah. Burada ihracat yapan firmalar var. Karşılıklı etkileşimle bir nevi eğitim de yapılmış oluyor burada." ifadelerini kullandı.

\

- "Üretici ile tüketicinin bir araya getirilmesi gerekiyordu"

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer de ilçenin turizm merkezi olmasının yanı sıra dış mekan süs bitkiciliği sektöründe de önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, "Üretici ile tüketicinin bir araya getirilmesi gerekiyordu. Burada 150'ye yakın stant var. Herkes burada olmaktan memnun, gelecek yıl daha geniş kapsamlı katılım sağlayacaklarını beyan ettiler. Gerçekten çok güzel bir festival oldu." diye konuştu.

Yılmazer, festivalin yapıldığı 50 bin metrekarelik alanın bundan sonra fuar, festival ve kültürel faaliyetlerde kullanılacağını sözlerine ekledi.

PARTNERDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yokDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yok
Edanur'dan hala haber yokEdanur'dan hala haber yok
Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenlerTropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali sakarya

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

İlginizi Çekebilir

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Manisa'da mahalleye uçak indi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.