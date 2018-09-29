Sakarya'da Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yurt içinden ve dışından 150 firmanın katılımıyla düzenlenen Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali, sona erdi.

Kırkpınar mevkisinde özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilen festivalde stantları gezen Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk olmasına rağmen festivale katılımın yüksek olduğunu belirtti.

Balkanlıoğlu, "İlkini bu sene yaptık, katılımcılarla görüşüyorum hepsi son derece memnunlar. Türkiye'de dış mekan süs bitkiciliği anlamında en fazla fidan üreten il şu anda Sakarya'dır. Takip eden senelerde uluslararası arenaya açtığımızda fidancılık anlamında Türkiye'nin değil dünyanın ünlü festival alanı olacaktır burası." dedi.

Dış mekan süs bitkiciliğinin önemli ve büyük bir sektör olduğuna değinen Balkanlıoğlu, "Türkiye özellikle Sakarya, fidancılığa son derece uygun bir ülke. Sakarya yağmur ve iklim özellikleri bakımından Hollanda ile eş değer. Toprağı çok daha verimli." diye konuştu.

Bu sektörde ithalat ayağının kesilmesi gerektiğine vurgu yapan Balkanlıoğlu, "Bu fuarlar, festivaller bunu sağlayacak inşallah. Burada ihracat yapan firmalar var. Karşılıklı etkileşimle bir nevi eğitim de yapılmış oluyor burada." ifadelerini kullandı.