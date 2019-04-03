Sakarya’da polis ekipleri Mart ayında 944 şahsı yakaladı

Sakarya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranması olan 944 kişi yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan şok uygulamalarda ise silah ve mermiler ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonlarda ’kasten öldürme’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş., ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.H., ‘cinsel istismar’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö., ‘hırsızlık’ suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. , ‘kasten öldürme’ suçundan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ., ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ., ‘yağma’ suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D., ‘hırsızlık’ suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M. ile çeşitli suçlardan aranması olan 87 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.