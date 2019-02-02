Sakarya’da polis ekipleri ocak ayında 203 şahsı yakaladı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar ve yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 203 yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonlarda başta ‘kasten öldürme’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ö. isimli şahıs, ‘hırsızlık’ suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.I. isimli şahıs, ‘yağma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. isimli şahıs, ‘görevli memura mukavemet’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. isimli kadın şahıs, ‘fuhuş’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. isimli şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 86 şahsı yakaladı. Şahıslar cezaevine gönderildi.