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Sakarya’da polis ekipleri ocak ayında 203 şahsı yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 11:49 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar ve yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 203 yakalanarak cezaevine gönderildi.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya’da polis ekipleri ocak ayında 203 şahsı yakaladı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar ve yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 203 yakalanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonlarda başta ‘kasten öldürme’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ö. isimli şahıs, ‘hırsızlık’ suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.I. isimli şahıs, ‘yağma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. isimli şahıs, ‘görevli memura mukavemet’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. isimli kadın şahıs, ‘fuhuş’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. isimli şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 86 şahsı yakaladı. Şahıslar cezaevine gönderildi.

“Şok uygulama”
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin ana caddelerde, şehir giriş çıkışlarında şok uygulamalara da devam ediyor. Yapılan uygulamalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek, 16 adet kuru sıkı tabanca, 419 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı 5 otomobil ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ocak ayında toplamda 2 bin 311 şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 203’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca 21 kayıp çocuğu bularak ailesine teslim etti.

Sakarya’da polis ekipleri ocak ayında 203 şahsı yakaladı

Sakarya’da polis ekipleri ocak ayında 203 şahsı yakaladı

Sakarya’da polis ekipleri ocak ayında 203 şahsı yakaladı

Sakarya’da polis ekipleri ocak ayında 203 şahsı yakaladı

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