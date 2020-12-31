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Sakarya’da polis merkezi yanında silahlı kavga: 1 yaralı

31.12.2020 20:04 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan polis merkezi yakınında bacağından silahla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.Olay, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan polis merkezi yanında meydana geldi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan polis merkezi yakınında bacağından silahla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.
Olay, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan polis merkezi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdivan Polis Merkezi yanında ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından vurulan K.D. kanlar içinde yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken vuran kişi ise kayıplara karıştı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü.

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