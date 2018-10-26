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Sakarya'da refüje çarpan otomobil devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 01:24 | Son Güncelleme

Sakarya'da refüje çarpan otomobil devrildi: 1 ölü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Karakuş yönetimindeki 41 UP 142 plakalı otomobil, Adapazarı-Kaynarca karayolu Küçükhataplı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak önce refüje, daha sonra levha direğine çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Karakuş, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Karakuş'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil Refüj sakarya trafik kazası

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