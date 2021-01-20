HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da roman vatandaşın çadırı yandı, komşusu yardım istedi

Sakarya’da roman vatandaşın çadırı yandı, komşusu yardım istedi

20.01.2021 20:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Roman vatandaşların kaldığı çadırda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Roman vatandaşların kaldığı çadırda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Meydana gelen yangında çadır kullanılamaz hale gelirken komşusu devletten yardım istedi.

Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.H. isimli roman vatandaşa ait olduğu öğrenilen çadırda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevlere teslim olan çadır, durumun haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çadır kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri ise soruşturma başlattı. Öte yandan, daha önceki zamanlarda çadırı yanan Gülşen Tuna isimli roman vatandaş ise duruma tepki göstererek yapılan yardımın yetmediğini söyledi. Komşu Tuna, “Bak bana çoluk çocuğum yalınayak. Benimde orada barakam yandı, bana 2 bin lira para verdiler. Ben o parayla ne alacağım, bir ev 2 bin lira mı? Evimde, halım, battaniyem, yorganım hiçbir şeyim yok. Bize ev yapsınlar, biz ev istiyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Ağrı'da 75 yaşındaki hasta, kızakla ambulansa taşındıAğrı'da 75 yaşındaki hasta, kızakla ambulansa taşındı
88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?
1/

En Çok Okunan Haberler

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!

Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Muhalefetten kurtulamazsın

Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Muhalefetten kurtulamazsın

Beyaz Saray'dan böyle ayrıldılar!

Beyaz Saray'dan böyle ayrıldılar!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Son dakika! MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı

Son dakika! MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı

Zonguldak'ta kahreden olay! Soğuktan donarak hayatını kaybetti

Kahreden olay! Soğuktan donarak hayatını kaybetti

Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldürdü! Cani anne hakkında flaş karar

Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldürdü! Cani anne hakkında flaş karar

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Ağrı'da 75 yaşındaki hasta, kızakla ambulansa taşındı

Ağrı'da 75 yaşındaki hasta, kızakla ambulansa taşındı

FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da yakalandı

Üst düzey 2 terörist Ankara'da yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.