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Sakarya'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar sular altında kaldı

Sakarya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Çevreyolu Caddesi Zirai Aletler Sanayi Çarşısı mevkisindeki yolda su birikintileri oluştu.

Sürücüler, sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bazı bisikletlilerin de sağanağa ve su birikintilerine rağmen yolda ilerlemeye çalıştığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak sakarya yağmur

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