Sakarya'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Serdivan Beşköprü Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı, ayrıca bazı bölgelerde ağaçların devrildiği görüldü.

Aniden bastıran yağış nedeniyle otobüs duraklarında mahsur kalan vatandaşlar, yağışın etkisini yitirmesini bekledi.

Ayrıca Pamukova ilçesinde de fırtına sebebiyle Cihadiye ve Fevziye mahallelerinde elektrik telleri koptu.

Tüm ilçede elektriklerin kesilmesi nedeniyle Pamukova ve Geyve ilçesinden gelen arıza ekiplerinin, onarım çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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- 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte saat 18.00 ile 18.20 arasında metrekareye 30 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü ve vatandaşların ihtiyaç durumunda 7 gün 24 saat "ALO 185"ten SASKİ’ye ulaşabilecekleri ifade edildi.

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- Yağmur sonrası gökkuşağı büyüledi

Bu arada, yağışın ardından şehrin üstünde oluşan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.

Serdivan ilçesindeki tepe noktalardan gökkuşağını gören vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

