Sakarya'da sağanak

Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında seferler durduruldu.

Kentte etkili olan sağanak sonrasında D-650 Sakarya Bilecik kara yolunun Sakarya Nehri kenarında bulunan Dereköy ve Karaçam mevkilerinde su baskınlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ağır tonajlı araçların geçebildiği kara yolunun Sakarya istikameti ulaşıma kapanırken trafik akışı diğer yönden çift taraflı sağlanmaya çalışıyor.

Bu arada taşkın sularının taşıdığı molozların bölgeden geçen ray hatlarını kaplaması nedeniyle Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında seferler geçici durduruldu.

- "Can ve mal kaybı yaşanmadı"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bölgede sıkıntının devam ettiğini, ulaşımın tek taraftan gidiş geliş olarak verilmeye çalışıldığını söyledi.

Sağanağın etkisini azalttığını belirten Nayir, can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Aşırı yağışlardan dolayı bölgedeki hidroelektrik santrallerinin de kapak açtığı bilgisini paylaşan Vali Nayir, "Su seviyesi yükseldi biraz. Tren geçişleri tedbir amaçlı durduruldu. Yerleşim alanlarından ziyade tarım arazilerinde hasar görülüyor. Yolu ulaşıma açtıktan sonra diğer konulara tamamıyla bakacağız." diye konuştu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

