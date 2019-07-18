Sakarya'da sağanak

Yol altyapısı, tarım arazileri, hayvancılıkla ilgili tavuk kümeslerinde de hasarların olduğunu dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Bölgede yağışın azalmasının ardından, AFAD'ın teknik desteğiyle arkadaşlarımız uğranılan afetin oluşturduğu hasarı tespit etmek üzere çalışmaya başladı. Kocaali'nin bütün mahallelerini ciddi olarak etkileyen bir afet durumu var. Çok şükür can kaybımız yok fakat çok ciddi altyapı hasarı var. Yollarla tarım arazileriyle ilgili Yalpankaya ve Görele bölgesinde çok ciddi heyelan riski var. AFAD o bölgede çalışıyor. Çok ciddi bir afetle karşı karşıyayız fakat dün akşamdan itibaren sabah saatlerine kadar beraber çalıştığımız Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SASKİ) Müdürlüğü, AFAD, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün ekipleri sahadalar. Yağışın tamamen etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yağış sürdüğünden heyelan riskinin artabileceği endişesiyle bazı müdahaleleri geciktirebiliyoruz. En azından can kaybının olmaması açısından ucuz atlattığımız ciddi bir afettir. Hepimize geçmiş olsun."