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Sakarya'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

Sağanak nedeniyle Sakarya'nın Kocaali ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı - Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar: - "Kocaali'nin bütün mahallelerini ciddi olarak etkileyen bir afet durumu var. Çok şükür can kaybımız yok fakat çok ciddi altyapı hasarı var"

Sakarya'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Kocaali-Akçakoca kara yolu ulaşıma kapandı.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçe genelinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Tarım arazilerinin, yol altyapılarının ve hayvancılıkla ilgili alanların hasar gördüğü su baskınlarına ilişkin hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Melenağzı mevkisinde, Melen Çayı'nın debisinin yükselmesi sebebiyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Kocaali-Akçakoca kara yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen havzasında yer alan, Düzce'nin Cumayeri ilçesine komşu olan bölgelerinde, dün akşam saat 20.00'den itibaren sağanak nedeniyle sıkıntı yaşamaya başladıklarını söyledi.

İlçenin neredeyse tamamında uzun süredir görülmeyen yağışın gerçekleştiğini anlatan Acar, Melen Çayı'nın taşması sonucu düşük kottaki yerlerde su baskınlarının yaşandığını belirtti.

Kocaali'de bulunan Maden Deresi bölgesinde de taşkınların yaşandığını ifade eden Acar, çevredeki mahallelerde çok ciddi hasarların oluştuğunu kaydetti.

Yol altyapısı, tarım arazileri, hayvancılıkla ilgili tavuk kümeslerinde de hasarların olduğunu dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Bölgede yağışın azalmasının ardından, AFAD'ın teknik desteğiyle arkadaşlarımız uğranılan afetin oluşturduğu hasarı tespit etmek üzere çalışmaya başladı. Kocaali'nin bütün mahallelerini ciddi olarak etkileyen bir afet durumu var. Çok şükür can kaybımız yok fakat çok ciddi altyapı hasarı var. Yollarla tarım arazileriyle ilgili Yalpankaya ve Görele bölgesinde çok ciddi heyelan riski var. AFAD o bölgede çalışıyor. Çok ciddi bir afetle karşı karşıyayız fakat dün akşamdan itibaren sabah saatlerine kadar beraber çalıştığımız Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SASKİ) Müdürlüğü, AFAD, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün ekipleri sahadalar. Yağışın tamamen etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yağış sürdüğünden heyelan riskinin artabileceği endişesiyle bazı müdahaleleri geciktirebiliyoruz. En azından can kaybının olmaması açısından ucuz atlattığımız ciddi bir afettir. Hepimize geçmiş olsun."

Yaşanan afetle ilgili Ankara'da temaslarda bulunduklarına değinen Acar, bütün kurumların, vatandaşların derdine derman olacağını ve afetin etkisini azaltacak tespitleri yapacaklarını iletti.

Köyler arası yollarda heyelandan kaynaklı bağlantı kesintileri yaşandığını aktaran Acar, buralarda heyelan oluşmaması için ekiplerin temkinli hareket ettiğini bildirdi.

Acar, su baskınlarının etkisinin bugün ve yarın daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaali sakarya su baskını

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