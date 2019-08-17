Sakarya'da sağanak etkili oldu

Caddedeki elektrik hatlarını da koparan ağaç, mahallenin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Arifiye ilçesi Selimiye Caddesi'ndeki bir ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Mahalle sakinlerinden Mesut Gürdağcı, eve girdikten hemen sonra bir gürültü duyduğunu söyledi.

Camdan baktığında çatının binaya çarptığını gördüğünü anlatan Gürdağcı, "Eve girdim, daha merdivenlerden çıkarken gürültü koptu. Demek ki hortumla beraber gelmiş. Gerçekten çok tehlikeli bir şey yaşadık. Allah herkesi böyle afetlerden korusun." diye konuştu.



