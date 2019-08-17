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Sakarya'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 18:18 | Son Güncelleme

Sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Sakarya kesiminde ulaşımda aksamalar yaşandı - Kuvvetli yağış bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Sakarya'da sağanak etkili oldu

Sakarya'da etkili olan sağanak sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Kent genelinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle D-100 kara yolu istanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yüksek kesimlerden gelen su nedeniyle kara yoluna yakın noktada bulunan bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluşurken, tarlalar da su altında kaldı.

- Arifiye ilçesinde ağaç devrildi

Arifiye ilçesi Selimiye Caddesi'ndeki bir ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Caddedeki elektrik hatlarını da koparan ağaç, mahallenin elektriksiz kalmasına neden oldu.

İtfaiye ve SEDAŞ ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.

- Sapanca'da evlerin çatısı uçtu

Öte yandan, Sapanca ilçesinde de kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı.

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinin önlerinde biriken suyu temizlemeye çalıştı.

İlçedeki Kayacan Caddesi Çayiçi Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatısı yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Mahalle sakinlerinden Mesut Gürdağcı, eve girdikten hemen sonra bir gürültü duyduğunu söyledi.

Camdan baktığında çatının binaya çarptığını gördüğünü anlatan Gürdağcı, "Eve girdim, daha merdivenlerden çıkarken gürültü koptu. Demek ki hortumla beraber gelmiş. Gerçekten çok tehlikeli bir şey yaşadık. Allah herkesi böyle afetlerden korusun." diye konuştu.

Sakarya'da sağanak<br />

Sakarya'da sağanak<br />

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D-100 Karayolu sağanak sakarya Sapanca

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