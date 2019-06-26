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Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 5 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi - Cumhuriyet savcısı 4 sanığın hakkında beraat kararı verilmesini, bir sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 5 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, vareste tutulan tutuksuz sanıklar yer almazken avukatları hazır bulundu.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan avukatlar, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklardan B.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti, diğer 4 sanık hakkında da beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık B.K'nın avukatı savunma yapılması için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savunma yapılması ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY Sağlık Çalışanları sakarya

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