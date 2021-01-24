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Sakarya’da sahte dolar bozduran şüpheli gözaltına alındı

24.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da sahte dolar bozduran şüpheli gözaltına alındı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sahte dolarları esnaflara bozdurarak dolandırıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sahte dolarları esnaflara bozdurarak dolandırıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı. Bin 700 dolar bozduran ve üzerinde 2 bin dolar daha sahte para bulunan şahsın 5 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, bir şahıs sokağa çıkma kısıtlamasında döviz bürolarının kapalı olduğu bahanesiyle ilçe genelinde bulunan esnaflara sahte dolar bozdurdu. Dolandırıcılığı daha sonrasında fark eden işletme sahiplerince olay polis ekiplerine bildirildi. 50 ve 100 dolarlık banknotların sahte olduğunun anlaşılması üzerine Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler konu ile alakalı geniş çaplı araştırma başlattı. Ekiplerce gerçekleştirilen çalışma sonucunda yabancı uyruklu A.Z. (27) gözaltına alındı. Esnaflarda bin 700 dolar bozduran ve üzerinden 50 ve 100 dolarlık toplam 2 bin dolar çıkan A.Z.’nin ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘parada sahtecilik’, ’resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan’ olmak üzere toplam 5 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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