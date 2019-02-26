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Sakarya'da sanayi tüpünden gaz sızıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, vanası kırılan sanayi tüpünden sızan gazdan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Artvin Sanayi Sitesi'nde hurda depolarına malzeme getiren Özkan Fidangül, aracında bulunan sanayi tüpünü hurdacılara satmak istedi.

Araçtan indirilirken vanası kırılan tüpten sızan gazdan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekipleri, gazın hidrazin hidrat (klor ve hidrojen sülfür karışımı) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de incelemede bulundu.

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AFAD gaz gaz kaçağı hurda KBRN Sanayi Tüpü sızan gaz

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