Sakarya'da şarampole devrilen otomobilde yangın

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 12 gün önce şarampole yuvarlandığı tespit edilen otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Esentepe mevkisindeki şarampolde otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen araca ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Halat yardımıyla aracın düştüğü noktaya ulaşan ekipler, tüplerle alevleri söndürdü.

Hurdaya dönen otomobilde kimsenin olmadığını tespit eden ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Otomobilin şarampole 12 gün önce devrildiği belirlendi.

Görgü tanığı İsmet Gönüllü, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftlikte kahvaltı sırasında dumanı gördüklerini belirterek, "Üç arkadaş çıktık, baktık. Gittiğimizde iki vadinin arasında araba vardı. O arada polisi aradık, bulamadılar, bayağı zaman geçti. Araba kül olmuş. 17 Haziran'da düşmüş, emniyete haber vermemişler. Yaralı hiç kimse yok. Aracı düşürmüş, bırakmış, öyle gitmişler." diye konuştu.

