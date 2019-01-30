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Sakarya’da Sarıkamış kahramanları anısına saygı yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:23 | Son Güncelleme

22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasında yaşanan Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan kahramanların anısına Sakarya’da yürüyüş düzenlendi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan kahramanların anısına bir program düzenledi.

22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasında yaşanan Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan kahramanların anısına Sakarya’da yürüyüş düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan kahramanların anısına bir program düzenledi. Adapazarı ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu önünde toplanan grup, Allahuekber Dağları’nda şehit olan 90 bin asker için Türk bayrağı ve pankart açtı.
Anma yürüyüşüne Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Palmiye Caddesi istikametinden gelen grup, Yorgalar Mezarlığı’ndaki şehitliğe kadar yürüdü. Mezarlıktaki program Kur’an-ı Kerim tilaveti başlarken, Sakarya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Demir’in günün anlam ve önemini açıklayan konuşması ve şehitler için yapılan duayla son buldu. Program sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.

"Eksi 45 derecede kahramanlık destanı yazdılar"
Program sonrasında açıklama yapan Sakarya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Demir, "Bugün burada tam 104 yıl önce Sarıkamış’ta şehit olan 90 bin kahraman vatan evlatlarımızı, aziz hatıralarını yad etmek ve gençliğin izinde olduklarını göstermek için toplanmış bulunmaktayız. Bundan 10 yıl önce bende bir gazi olarak Sarıkamış’ta Allahuekber Dağları’nda şehitleri anmak için bir programa katıldım ve eki 25 derecede, 5 kilometre kadar yürüyüş yaptık. Kendi üzerimize giydiğimiz kışlık kıyafetlerle üşüdük. Bir de o kahramanları düşünün, yazlık giysilerle, çarıklarla eksi 45 derecedeki bir soğukta kahramanlık destanı yazmışlardı. Ben bir gazi olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor ve hürmetle selamlıyorum" dedi.

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