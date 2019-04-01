Sakarya'da seçim kutlaması

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ekrem Yüce'nin kazanması, Demokrasi Meydanı'nda kutlandı.

Demokrasi Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla toplanan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

Burada vatandaşlara hitap eden Ekrem Yüce, seçim süresi boyunca Sakarya'yı ilmek ilmek dokuduklarını belirterek, kazanılan büyükşehirin vatandaşın evi olacağını söyledi.

Kendilerine destek olanlara teşekkür eden Yüce, "Ayrımcılık yok. Sen, ben yok, biz varız, Sakarya var, Sakaryalılık var. Sakarya, bir huzur şehridir, berekettir, muhabbettir, gönüller şehridir, izzettir. Onun için Sakarya'ya hizmet gerekir, hizmet de gelecek inşallah." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu da seçimlerin kentte huzurlu şekilde yapıldığını dile getirerek, "Bundan böyle Allah'ın izniyle hizmet için Türkiye'nin önünde ne engel varsa, kimler tuzak kuruyorsa onları birer birer kaldırma zamanı, milletin derdine daha fazla derman olabilme zamanı. Cenab-ı Allah da sizin bu güzel duanızla, bize verdiğiniz destekle size hizmet etmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.