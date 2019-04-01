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Sakarya'da seçim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:14 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ekrem Yüce'nin kazanması Demokrasi Meydanı'nda kutlandı - Ekrem Yüce: - "Ayrımcılık yok. Sen, ben yok, biz varız, Sakarya var, Sakaryalılık var. Sakarya, bir huzur şehridir, berekettir, muhabbettir, gönüller şehridir, izzettir. Onun için Sakarya'ya hizmet gerekir, hizmet de gelecek inşallah"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ekrem Yüce'nin kazanması, Demokrasi Meydanı'nda kutlandı.

Demokrasi Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla toplanan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

Burada vatandaşlara hitap eden Ekrem Yüce, seçim süresi boyunca Sakarya'yı ilmek ilmek dokuduklarını belirterek, kazanılan büyükşehirin vatandaşın evi olacağını söyledi.

Kendilerine destek olanlara teşekkür eden Yüce, "Ayrımcılık yok. Sen, ben yok, biz varız, Sakarya var, Sakaryalılık var. Sakarya, bir huzur şehridir, berekettir, muhabbettir, gönüller şehridir, izzettir. Onun için Sakarya'ya hizmet gerekir, hizmet de gelecek inşallah." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu da seçimlerin kentte huzurlu şekilde yapıldığını dile getirerek, "Bundan böyle Allah'ın izniyle hizmet için Türkiye'nin önünde ne engel varsa, kimler tuzak kuruyorsa onları birer birer kaldırma zamanı, milletin derdine daha fazla derman olabilme zamanı. Cenab-ı Allah da sizin bu güzel duanızla, bize verdiğiniz destekle size hizmet etmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

- "Rabbim inşallah bizleri mahcup etmez"

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise Ekrem Yüce'nin samimiyet, gayret ve tevazuyla kente hizmet edeceğini anlatarak, kendisini tebrik etti.

"Allah, Sakarya'ya çok güzel hizmet etmeyi nasip etsin inşallah." diyen Atabek, "İlçe belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. İlçelerinde sizlere çok güzel hizmet edecekler, yürekten inanıyoruz. Meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel zafere imza atan Sakarya'nın bir kez daha destan yazmasına vesile olan teşkilat mensuplarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de seçimin bir bayrak yarışı olduğunu aktararak, bugüne kadar hizmet veren belediye başkanlarına teşekkür etti.

İki aydır çok ciddi seçim çalışması yaptıklarını vurgulayan Tever, "Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir süre var. Milletimizin bizlere vermiş olduğu şanlı görevde size hizmet edeceğiz. Rabbim inşallah bizleri mahcup etmez." dedi.

Konuşmaların ardından, Ekrem Yüce ve diğer belediye başkanları vatandaşları selamladı.

Kutlamalar, havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

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