HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da şehir merkezinde satırlı dehşet

Sakarya’da şehir merkezinde satırlı dehşet

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir birlerine yol vermeme ve küfür ettikleri iddiasıyla iki kişi kavga etti.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir birlerine yol vermeme ve küfür ettikleri iddiasıyla iki kişi kavga etti. Taraflardan biri satırla saldırarak adeta dehşet saçtı.
Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Ulus Caddesi ve Hendek Caddesinin kesiştiği noktada öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yol vermeme ve bir birlerine küfür ettiği iddiasıyla kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflardan biri bir dükkana girerek aldığı satırla adeta dehşet saçtı. Diğer sürücü ise satır darbelerinden kendini yol kenarından bulduğu meyve kasasıyla korumaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu olası bir facianın önüne geçilirken bir süre daha devam eden kavga tarafların araca binerek uzaklaşmasıyla son buldu. Kavga anını ise bir vatandaş saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Fare kovaladı, kediler kaçtıFare kovaladı, kediler kaçtı
Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Diğer Haberler
Karabük’te orman yangını!
Karabük’te orman yangını!
Fare kovaladı, kediler kaçtı! O anlar böyle görüntülendi
Fare kovaladı, kediler kaçtı
RTÜK'ten Erol Mütercimler ve Selçuk Tepeli kararı
RTÜK'ten Erol Mütercimler ve Selçuk Tepeli kararı
Van'da vakaların artması üzerine yeni poliklinikler açıldı
Vakalar arttı! Yeni poliklinikler açıldı
Beyoğlu'nda korkunç olay! Yan pencereye geçmeye çalışırken düşüp, öldü
İstanbul'da korkunç olay! Yan pencereye geçmeye çalışırken düşüp, öldü
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! '82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz...'
Karamollaoğlu: '82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.