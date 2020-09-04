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Sakarya’da şehrin göbeğinde eski sevgili dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde defalarca tehdit edildiği iddia edilen 13 yaşındaki kız, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından şehir merkezinde bıçaklanarak yaralandı.Olay, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Şemsiyeli Park önünde meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde defalarca tehdit edildiği iddia edilen 13 yaşındaki kız, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından şehir merkezinde bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Şemsiyeli Park önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.S. (13) isimli kız Şemsiyeli Park önünde arkadaşlarıyla otururken eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen şahısla karşılaştı. Defalarca tehdit edildiği iddia edilen kız, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Bıçakla yaralanan B.S., kanlar içinde yere yığılırken eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında B.S. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan yaralanan geç kızın arkadaşları basın mensuplarına ‘Çekmeyin. Neden çekiyorsunuz?’ diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatarak yaralı B.S.’nin arkadaşlarını ifade almak üzere polis merkezine götürdü.

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