Sakarya’da şehrin ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen bir vatandaş bacağından bıçaklanarak yaralanırken kavga eden iki kişi ise kanlar içinde olay yerinden uzaklaştı.

Kavga, Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Camii meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, sokakta farklı bir kişiyle tartıştı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce iki kişi bıçakla birbirlerine saldırdı. Arbedeyi fark eden S.İ. isimli vatandaş, kavgayı ayırmak için iki kişinin arasına girdi. Bıçaklı iki kişi birbirlerini çeşitli yerlerinden bıçaklayıp yaralarken kavgayı ayırmak için araya giren S.İ.’de bacağından bıçakladı. Kavga eden 2 kişi, ve S.İ. ise kanlar içinde yere düştü. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken yerde yatan yaralıya yardım etti. Bu anlarda büyük korku yaşayan vatandaşlar yaşananları izlerken kavga eden taraflardan biri ise farklı bir noktada polis ekiplerince yakalanarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Toyota Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, görgü tanıklarının ifadesini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay anını anlatan görgü tanığı Ömer Pınarlı isimli vatandaş, “Burada birbirlerini kovalıyorlardı, ayırmaya çalışan adamı bıçakladılar burada. Burada baya bağırdılar, kapıştılar ayırmaya çalıştık ama ayıramadık. 2 tane bayan, 2 erkekti. Bayanlar kaçtı” dedi.

