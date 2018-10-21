Sakarya'da servis aracı devrildi: 9 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde personel servis aracının devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali K. yönetimindeki 54 S 1992 plakalı personel servis aracı, Kaynarca-Karasu yolu Büyükyanık Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 8 işçi, Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 6'sı, kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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