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Sakarya'da sığırcıklardan görsel şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 19:39 | Son Güncelleme

Çok sayıda sığırcığın gökyüzünde sergilediği hareketler görsel şölen oluşturdu

Sakarya semalarında çok sayıda sığırcık kuşunun sergilediği hareketler görsel şölen sundu.

Adapazarı ilçesinde sığırcıkların, gün batımında uyum içeresinde uçmasıyla farklı şekiller ortaya çıktı.

Gökyüzünde dans edercesine hareket eden kuşlar, izleyenlere görsel şölen sundu.

Sığırcıkların "dansını" kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar da anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen görsel şölen, havanın kararmasıyla son buldu.

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