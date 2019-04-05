Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Sakarya'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen silah kaçakçılığı soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, muhtelif çap ve markalarda 4 ruhsatsız tabanca, 62 tüfek, 51 kuru sıkı tabanca, 5 bin 783 fişek, çok sayıda tabanca parçası ile silah yapımında kullanılan malzeme, sahte kimlik, sürücü belgesi ve silah ruhsatı, sahte belge üretiminde kullanılan tabaka halinde kağıt, silikon mühür kalıpları, pvc basım makinesi, renkli tarayıcılar ve yazıcılar ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında, mühürde ve hüviyet cüzdanı, pasaport gibi belgelerde sahtecilik gibi dört ayrı suçtan 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Diğer 7 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

