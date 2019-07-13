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Sakarya'da silahla vurulan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 14:52 | Son Güncelleme

Sakarya'da silahla vurulan kişi öldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde Çarşı Camisi'nin yanındaki çay bahçesinde oturan Ahmet Er (65), henüz belirlenemeyen nedenle F.A'nın (78) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Er'e ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Er, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

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