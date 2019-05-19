HABER

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 16:12 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi öldü, 2’si polis 11 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi öldü, 2’si polis 11 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada Bilal Erman (21), Murat Erman (57), Fahri Harmancı ve ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, hastane önünde de yaralı yakınları arasında arbede çıktı. Çıkan arbede bir süre sonra polis ekiplerince engellendi. Yaşanan arbede sonrasında henüz kimliği açıklanmayan bir kişi pompalı tüfekle hastaneye gelerek ateş açtı. Alınan bilgiye göre, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2’si polis olmak üzere toplamda 4 kişi daha yaralandı. Olay sonrası hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi giriş çıkışlara kapatıldı. Hastanede polis ve 2 vatandaşı daha vuran şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı

Sakarya’da silahlı çatışma: 4 ölü, 2’si polis 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.