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Sakarya'da silahlı çatışma güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 21:22 | Son Güncelleme

Akyazı ilçesinde çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 5'i serbest bırakıldı - Çatışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kafeteryadaki silahlı çatışma olayına ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 5'i serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Küçücek Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün R.K. (31) ve F.T. (34) ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.Ç'ye ait (33) kafeteryada çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden M.Ç, S.S. (35), Y.A. (25), M.B. (33) ve M.Ç. (36) ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. R.K. ve F.T'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, silahlı çatışma anı bir iş yerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ateş etmek husumetli kafeterya silah

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