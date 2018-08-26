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Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 14:17 | Son Güncelleme

Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyumculu Mahallesi'nde bir barakada karşılaşan kuzenler Mesut ve Habip İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirine ateş eden iki kuzen ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kuzenlerden Mesut İ. müdahaleye karşın kurtarılamazken, Habip İ'nin tedavisi ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı kavga

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