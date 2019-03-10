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Sakarya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 21:10 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Olay, Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Hürriyet Mahallesinde meydana geldi.

Sakarya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay, Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabey ve kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ağabey M.Ö., kardeşi Y.Ö. ve yanında bulunan bir kişiyi silahla yaraladı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Y.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı ise sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ağabey M.Ö.’yü gözaltına alırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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