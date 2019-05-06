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Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:31 | Son Güncelleme

Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada, taraflardan Ufuk Durmaz, kavgaya dahil olan başka bir kişi tarafından tabancayla sırtından vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Durmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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sakarya Silahlı kavga

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