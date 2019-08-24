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Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi Uğurlu Sokak'ta karşılaşan T.B. ile N.K, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.B, yanında taşıdığı tabancayla N.K'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı N.K'yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

N.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Silahlı kavga yaralı

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