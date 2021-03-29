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Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı

29.03.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının da engel olamadığı kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı.Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 272.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının da engel olamadığı kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı.
Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 272. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. ile Y.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, E.S., Y.Y.’yi silahla çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay sonrasında şüpheli E.S. olay yerinden kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Şüpheli E.S. ise olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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