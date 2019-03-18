Sakarya'da silahlı kavga

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndaki Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde M.G. ile daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen R.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G, üzerinde taşıdığı silahla R.E'ye ateş etti. R.E, vücuduna aldığı kurşunlarla yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

R.E, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılırken, M.G, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

R.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

