HABER

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 02:49 | Son Güncelleme

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi'nde A.K ve A.K ile Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki park yanında duran kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.K. ve A.K, silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırdı.

Silahlardan çıkan kurşunlar nedeniyle çevredeki bazı araçlarda zarar oluştu.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
Feci zincirleme kaza! Onlarca yaralıFeci zincirleme kaza! Onlarca yaralı
Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndüEdirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga silah yaralı

En Çok Okunan Haberler

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Son şampiyona Denizli'de şok

Son şampiyona Denizli'de şok

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’da işçi servisleri çarpıştı: 23 yaralı

Feci zincirleme kaza! Onlarca yaralı

17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler törenle anıldı

17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler törenle anıldı

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Sözlüsüne kızdı, hastanede rehin aldı

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Askeri araç devrildi! 8 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.