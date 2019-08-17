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Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 08:45 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı tartışmada 2 kişi vurularak yaralandı.Olay, Serdivan ilçesine bağlı Arabacıalanı Mahallesi’nin Eski Kazımpaşa Caddesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı tartışmada 2 kişi vurularak yaralandı.
Olay, Serdivan ilçesine bağlı Arabacıalanı Mahallesi’nin Eski Kazımpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.K. ve A.K., alkollü olan ve gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarmak için gittikleri gençler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken polis ekipleri ise şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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