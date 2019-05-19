Sakarya'da silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kumbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.E. (21), M.E. (57), F.H. (43), A.E. (62) ve K.H. silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E, M.E. ve F.H. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Hastaneye gelen yaralı yakınları arasında çıkan arbede ekiplerce önlendi.

