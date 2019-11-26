HABER

Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:53 | Son Güncelleme

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Efe Sokak'ta M.K. (45) ile A.K. (19), araç alım satım konusu yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. üzerinde taşıdığı tabancayla M.K'yi yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli A.K, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Arifiye ilçesinde olayda kullanılan tabancayla yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Ata binen Manisa Valisi usta binicileri aratmadıAta binen Manisa Valisi usta binicileri aratmadı
Depremden kurtulan Türk yaşadıklarını anlattıDepremden kurtulan Türk yaşadıklarını anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

MasterChef'te böylesi görülmedi! Yarışmacıları şaşkına çeviren karar

MasterChef'te böylesi görülmedi! Yarışmacıları şaşkına çeviren karar

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk'ta depremden kurtulan Türk Ercan Yağmur yaşadıklarını anlattı

Depremden kurtulan Türk yaşadıklarını anlattı

Yüzüne asit atılan Berfin Özek gözyaşlarıyla anlattı

Yüzüne asit atılan Berfin Özek gözyaşlarıyla anlattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Bakan Kurum'dan termik santrallerle ilgili flaş açıklama

Bakan, açık açık uyardı! 6 ay içinde...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.